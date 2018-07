CiU y ERC son optimistas con llegar a un acuerdo, aunque tarden en negociarlo

Encalladas las negociaciones para alcanzar un acuerdo estable de gobierno, los líderes de Esquerra Republicana y CiU han hecho un balance de la situación ante sus órganos de dirección. A pesar de las diferencias entre ambas formaciones, los independentistas garantizarán su apoyo a la investidura de Artur Mas el próximo viernes. Por ello, las tres formaciones han admitido que el proceso de negociación puede alargarse más de lo previsto.

Estos mensajes contrastan con las sensaciones de fracaso expresadas ayer sobre todo desde las filas de ERC, después de que los máximos líderes de CiU y ERC, Artur Mas y Oriol Junqueras, respectivamente, se reuniesen durante cuatro horas sin sellar un acuerdo.

Junqueras apuesta por convocar el referéndum lo antes posible

En el Consell Nacional de ERC, el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, ha expresado el compromiso de su partido de seguir negociando con CiU para tratar de convencerles de que la consulta soberanista "debe ser convocada sin dilaciones" por ser "el único instrumento" que permite a Cataluña salir de la situación actual.

Junqueras ha apuntado que Esquerra "se quiere hacer corresponsable" de la decisión de poner el futuro de Cataluña en manos de sus ciudadanos. Es el mejor modo, ha asegurado Oriol Junqueras, de llegar a celebrar cuanto antes el referendum independentista que ambos partidos promueven: "Nuestra obligación es hacer posible este referéndum y es conveniente que esto sólo lo podemos garantizar con un acuerdo con el partido de la mayoría parlamentaria, que es CiU".

Asimismo, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha confirmado que este fin de semana se reanudarán las negociaciones con CiU para desencallar el acuerdo de estabilidad parlamentaria. Ha explicado que hay coincidencia entre CiU y ERC en la hoja de ruta hacia la consulta de autodeterminación hasta el 31 de diciembre de 2013, y que es a partir de esta fecha donde hay discrepancias sobre cómo debe culminar el "proceso".

"Necesitamos una semana más, o quince días, no lo sé exactamente, para terminar las negociaciones", ha dicho Rovira, que ha añadido que "no pasará nada" si la consulta tiene que celebrarse en enero o marzo de 2015, pero siempre que haya un compromiso de intentar no sobrepasar el 2014 y de "establecer un cronograma claro".

Durán contempla la posibilidad de empezar el Govern sin pacto

Por su parte, el líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, contempla la posibilidad de que el nuevo Govern arranque sin un pacto de estabilidad con ERC y se deban buscar otras alternativas. Durán ve necesaria esta consulta popular, pero no está de acuerdo "con fijar la fecha en el documento para el 2014".

El también secretario general de CiU ha dicho estar "harto" de que siempre se le cuelgue el "sambenito" de ser el culpable de no llegar a acuerdos con los republicanos y ha pedido a ERC que tenga en cuenta la situación social y económica, y de estabilidad sin exigir una fecha concreta al referéndum y asuma la necesidad de una determinada política presupuestaria contra el déficit.

Durán, que ha agradecido a ERC su compromiso para investir a Mas como president, ha llegado a decir ante los cuadros democristianos que si finalmente no hay pacto con los republicanos, ha de intentarse "garantizar la estabilidad dialogando semana a semana y buscando una alternativa -a ERC-, que de entrada no hay", en alusión a otras formaciones como el PSC.

Mas no descarta retrasar su investidura

Minutos antes, en un discurso a puerta cerrada ante los consejeros nacionales, Mas ha admitido que sin un acuerdo estable con ERC será más difícil gobernar y hacer la consulta, pero se ha mostrado confiado de que se alcanzará un pacto con los republicanos. En este sentido, ha asegurado que no descarta retrasar su investidura si con ello consigue llegar a la Generalitat con un acuerdo estable con Esquerra bajo el brazo. Por ello, ha explicado que "el mensaje que CiU y Esquerra tenemos que lanzar es que el acuerdo es posible y que Cataluña lo necesita".

No obstante, aunque parece que ese desacuerdo no será suficiente para evitar que el viernes Mas sea investido presidente con los votos de Esquerra.