Los políticos insisten en el valor del voto frente a las acampadas del 15-M

Era su último acto en esta campaña. Zapatero cambió la plaza Mayor de Madrid por un pabellón del Recinto Ferial para no chocar con los concentrados en la Puerta del Sol. Desde allí se acordó de ellos. Sus reivindicaciones, dijo, no le asustan, sino que le comprometen.



El presidente del Gobierno volvió a llamar al voto a sus electores para intentar frenar al PP. Un PP que, con Mariano Rajoy al frente, llenó el Palacio de los Deportes de la capital, recordó a los concentrados en Sol el valor del voto y pidió que los ciudadanos acudan a las urnas para que mañana "gane España".



CiU cerró su campaña en Barcelona animada por unas encuestas que, tras más de tres décadas, sitúan por fin a su candidato, Xavier Trías, al frente de la alcaldía de la ciudad.



El PNV hizo lo propio desde Bilbao el PNV cargando contra el pacto de Gobierno entre socialistas y populares en el País Vasco y recordando que el Ejecutivo central tiene deudas con su partido que aún no ha satisfecho.



Coalición Canaria ponía el broche a su campaña en Lanzarote convencida de su victoria en las urnas mañana. Y desde Madrid, Izquierda Unida pedía el voto a todos aquellos que en su momento confiaron en el PSOE y hoy se sienten defraudados.



Los mismo defraudados con los que aspira a contar UPyD para, según explicó Rosa Díez, convertirse en el instrumento que acabe con el bipartidismo en la política nacional.