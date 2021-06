Soraya Arnelas enseña cómo se le nota ya la tripita a los 5 meses de embarazo

Soraya Arnelas reveló que esperaba su segunda hija, con su pareja, el modelo sevillano Miguel Ángel Herrera hace menos de una semana. Una feliz noticia que dio a conocer a través de sus redes sociales con una foto familiar.

A pesar de sufrir con la enfermedad de estrés crónica donde puede ocasionar trastornos en el organismo que puede complicar quedarse embarazada, la cantante ha conseguido superar los obstáculos y cumplir su sueño de aumentar la familia.

Han pasado más de cuatro años desde que fue madre por primera vez de su hija, Manuela, y ahora, espera otra niña a la que llamarán Olivia. La cantante ha querido compartir en sus redes sociales una foto sonriente y orgullosa enseñando su tripita de cinco meses. Soraya luce su baby bump con un vestido naranja ajustado, un peinado trenzado del momento y sentada en un sofá.

La cantante también ha compartido más detalles sobre su estado de ánimo y cómo está llevando este segundo embarazo. Unos primeros meses que han sido un tanto complicados con síntomas típicos del embarazo: "Me dieron muchos ascos, no tenía nauseas, pero no tenía apenas apetito". Además, añadió que le apetecían cosas frías y saladas y que ya no es muy amiga del dulce.

"Noto todo mucho antes, lógico soy más consciente de lo que ya viví una vez" y que ya nota a Olivia en su tripita, confiesa a través de la publicación.

También ha confesado que, de momento, no tiene antojos como tal pero que le apetecen mucho las aceitunas gazpachas, aunque le "sientan fatal". Asimismo, usa el humor para hablar sobre ello e interactúa con sus seguidores al decirles: "¡Seguro que vosotros también tenéis historias peculiares que contar con antojos, y algunos y algunas sin la necesidad de estar embarazados! ¡Qué curioso es el cuerpo!".

