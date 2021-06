Anabel Pantoja, en tanga y topless tras su último retoque estético

Anabel Pantoja se mantiene centrada en sus proyectos y compartiendo su día a día con sus seguidores

Ahora bien, hace unas semanas, la prima de Kiko Rivera estuvo ausente en la primera Comunión de su hijo mayor Francisco Rivera, en la cual la expareja de él, Jessica Bueno no la invitó. Anabel reveló que estaba muy dolida por no ser incluida en la celebración. Esto rápidamente desató la polémica y la ex Miss España no dudó en pronunciarse defendiéndose así de las declaraciones de Anabel: "Me parece lamentable que se use un motivo como este para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón. He organizado una fiesta donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos, y por respeto y amor hacia mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos, ya que son los principales en la vida de mi hijo", escribió a través de sus redes.

Aunque Anabel está teniendo altos y bajos con su familia y causando algunas críticas. Recientemente, la influencer y colaboradora de televisión ha viajado hasta Fuerteventura para realizar un shooting para promocionar, un verano más, los modelos de baño que diseña. Desde allí, ha aprovechado para compartir en sus redes una foto de espaldas y topless presumiendo cuerpazo en tanga presumiendo de nueva figura. Recordemos que hace pocos meses se sometía a una operación estética con la finalidad de perder peso y poder presumir de cuerpo de cara al verano.

Tras pasar por quirófano, Anabel también se ha volcado en el ejercicio y en tener mejores hábitos saludables a la hora de comer para mantener su nueva figura. A pesar de este retoque, Anabel Pantoja siempre ha demostrado no tener reparos en demostrar su cuerpo y sorprendernos con un posado de este tipo cada verano, sea cual sea su cuerpo.

"Volver, ayuda a seguir… allá voy", ha sido el comentario que ha escrito junto a esta aplaudida publicación.

