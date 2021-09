El importante motivo por el que Carla Vigo ha decidido dejar definitivamente la televisión

Carla Vigo ha decidido emprender un nuevo camino alejada de la presión mediática pero no de los focos. Y es que, la sobrina de la reina Letizia recientemente se estrenaba como colaboradora de televisión, sin embargo, su andadura en los medios ha resultado ser de lo más fugaz ya que ha tomado la drástica decisión de alejarse de ellos pero no de la pantalla.

¿El motivo? La joven ha decidido desvincularse de la televisión para centrarse en las clases de interpretación con el objetivo de cumplir su sueño de ser actriz. Tanto es así que ya lo está haciendo de la mano de, nada más y nada menos, la cantante e intérprete española, Josele Román, que se ha convertido en una de las nuevas incorporaciones de la cuarta temporada de 'Luimelia' emitida en ATRESplayer Premium y que ha concedido unas declaraciones a 'El Español' donde ha desvelado: "Empezaremos por rodar un corto que estoy preparando. Escrito por mí''.

En cuanto al nuevo proyecto que llevará a cabo junto a la joven promesa, la actriz de 74 años confiesa: "El cortometraje lo voy a enviar a un festival donde hace un año mandé uno que me premiaron. Yo dirigiré a Carla. Y veré cómo se desenvuelve como actriz. Será la protagonista. Lo de las clases lo hago por amistad. La conocí y, la verdad, me cae bien. Es jovencita, pero tiene carácter y fuerza. Es algo especial. Yo no doy clases a nadie más, aunque a veces sí veo que otros dan, y cursillos y tal. E incluso a los que las dan se las podría dar yo, pero no se da el caso'', explicaba al mencionado medio.

Respecto al inesperado y curioso nexo de unión entre ambas, Román le ha revelado a 'Jaleos' que coincidieron en el pase de una de sus películas y que, otro día, ambas acudieron a un tablao flamenco al que fueron invitadas. Toda una serie de coincidencias o, quién sabe, quizás destino que han hecho que sus caminos se hayan cruzado para comenzar una nueva andadura profesional juntas.

