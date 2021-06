Tamara Falcó se reencuentra con Esther Doña en el funeral de su padre

El 20 de marzo de 2020 fallecía Carlos Falcó, el marqués de Griñón y padre de Tamara Falcó, quien estuvo durante varios días ingresado en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz a consecuencia del coronavirus.

Finalmente, Carlos Falcó no pudo superar la enfermedad y moría a los 83 años rodeado de sus familia. Debido a que el marqués murió durante uno de los peores momentos de la pandemia del coronavirus y no se le pudo organizar el funeral que deseaban por las restricciones de la Covid-19.

De esta forma, este pasado 28 de junio ha tenido lugar un funeral en su memoria al que han podido asistir sus seres queridos para darle un último adiós. La primera en llegar fue su mujer, Esther Doña, quien vestida de un riguroso luto saludaba a los presentes a la entrada.

Esther se ha reencontrado con los hijos de Carlos Falcó, Tamara, Manuel, Xandra, Aldara y Duarte, en el funeral que ha tenido lugar en basílica de San Francisco El Grande, cerca de la Puerta de Toledo, y que ha estado oficiado por el padre Ángel.

Tamara Falcó acudió acompañada de su novio, Iñigo Onieva, quien estuvo a su lado en todo momento. Además, también hemos podido ver a otras personalidades como la infanta Elena, el duque de Alba, Carolina Adriana Herrera o Carmen Lomana.

Las palabras de Esther Doña sobre la relación con los hijos de Carlos Falcó

En la puerta de la basílica de San Francisco El Grande, donde se celebró el funeral sobre las 20 horas, Esther Doña respondió a algunas de las preguntas de los periodistas asegurando que era un día en el que tenía "muchos sentimientos encontrados".

"Fue la persona que me enseñó y me descubrió lo que realmente es el amor", decía sobre el que fue su marido. Además, comentó que su relación con los hijos de Carlos estaba "muy bien" puntualizando que "se distorsionó mucho" debido que no asistió a un homenaje que se organizó a su esposo el pasado 1 de junio.

