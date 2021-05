La madre de Laura Escanes habla por primera vez con la prensa

Laura Escanes ha recibido una visita muy especial en Madrid. La famosa influencer ha disfrutado unos días en la capital de la compañía de su madre, Anna Espinosa.

Con motivo de la finalización del estado de alarma y la apertura de la movilidad entre provincias, la madre de la influencer ha hecho las maletas para disfrutar de unos días junto a su hija y su nieta Roma.

Madre e hija han sido vistas en Madrid y han dedicado unos minutos a hablar con la prensa. Ambas se han mostrado de lo más felices por estar juntas y, por primera vez, la madre de la mujer de Risto Mejide ha concedido sus primeras declaraciones a pesar de que siempre prefiere mostrarse de lo más discreta y mantenerse en un segundo plano. En el vídeo de arriba te dejamos las declaraciones de madre e hija al completo.

Hace días, Laura Escanes era de lo más criticada en redes por la actitud que mantenía con su hija mientras realizaba directos a través de su cuenta de Twitch. Y es que una usuaria criticó que la influencer no se levantase de la silla cuando se escuchaba llorar a su pequeña de fondo: "A esto me refiero con la mala imagen que estás dando como mami en Twitch... Pff yo escucho llorar así a mi hijo y me levanto al momento aunque esté trabajando desde casa, ni pongo música para no oírla y hablo de esa manera... qué pena Laura... reflexiona por favor!!!".

Un duro comentario al que Laura no dudó en enfrentarse: "Si yo estoy haciendo directos, obviamente la niña va a estar atendida". "Los niños lloran, los niños se quejan, es su manera de comunicarse, no porque lo haga está desatendida", aclaraba a los que cuestionan su actitud.

Pero que se cuestionase su actitud como madre dolió enormemente a la influencer que no pudo evitar contener las lágrimas en Instagram cuando habló del tema con el resto de sus seguidores.

Por suerte, y tras este disgusto, Laura Escanes puede disfrutar durante unos días del calor y cariño de su madre.

