Así es la impresionante cocina de la nueva casa de Jessica Bueno

Hace pocos días, Jessica Bueno mostraba cómo se mudaba a España junto a su familia: su marido, Jota Peleteiro, el hijo que la pareja tiene en común, y el hijo mayor de la modelo, fruto de su relación con Kiko Rivera. La famosa pareja regresaba a España tras el fichaje del futbolista por el Deportivo Alavés después de varios años viviendo en Inglaterra.

Un nuevo cambio de vida que la ex Miss España ha compartido con todos sus seguidores a través de las redes sociales donde está mostrando algunos espacios de su nueva casa…

Y si hace días veíamos a través de un Stories cómo era parte del salón de la nueva casa de Jessica Bueno y Jota Peleteiro en Vitoria, ahora es el turno de la cocina.

La modelo ha publicado una imagen donde muestra su impresionante cocina. ¡En el vídeo de arriba te la enseñamos!

Un post donde además ha confesado cómo lo ha hecho para organizar una mudanza desde otro país y estar instalados tan rápido: "Muchos me preguntáis cómo me he organizadoo para realizar una mudanza tan grande cambiando de país, cómo consigo sacar un poco de tiempo para estas labores con los peques y sobre todo cuando tenemos que hacerlo en tiempo récord. La verdad es que sin ayuda no podría haber conseguido tener la casa en orden tan pronto ya que a la misma vez estuve encargándome de organizar todo el tema del colegio, casa nueva, empaquetar todo, organizar el envío de UK a España, etc, etc...".

