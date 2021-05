Enrique Ponce toma una decisión antes de volver a ver a su exmujer Paloma Cuevas

Dentro de pocos días Enrique Ponce y Paloma Cuevas volverán a verse las caras tras su separación tras 24 años de matrimonio y dos hijas en común: Paloma y Bianca, de 12 y 8 años. Una ruptura muy sonada, y es que el diestro dejaba a su exmujer tras enamorarse de una joven de 22 años, Ana Soria, con quien actualmente sigue manteniendo una relación.

Y aunque durante los primeros meses, la pareja se convirtió en dos de los objetivos más buscados por la prensa protagonizando un sinfín de noticias durante el pasado verano, ahora parece que Ponce y Ana Soria disfrutan de un amor mucho más tranquilo, el torero vuelve a estar de actualidad porque pronto se verá de nuevo las caras con su exmujer.

Y es que la hija pequeña de la expareja recibirá en pocos días la Primera Comunión, un momento que no sabemos cómo será de tenso, y es que por primera vez, Paloma Cuevas y Enrique Ponce volverán a verse frente a todos tras su separación. Un importante acontecimiento donde se rumorea que no estará Ana Soria.

No sabemos cómo estará llevando Enrique esta situación, pero ha llamado mucho la atención lo que ha ocurrido con sus redes sociales. Y es que a pocos días de reencontrarse con su ex, la cuenta de Instagram del diestro no funciona. No sabemos si eliminar su cuenta ha sido una decisión consciente, de momento se desconoce, pero de esta forma se han eliminado las románticas publicaciones que el torero ha dedicado a su joven novia.

De momento, Enrique Ponce y Paloma Cuevas continúan sin firmar su divorcio. Y es que la expareja, que contrajo matrimonio el 25 de octubre de 1996 en la catedral de Valencia ante cerca de mil invitados, no tenía separación de bienes, por lo que la repartición de su patrimonio está siendo más complicada de lo esperado.

Hace días, Paloma Cuevas era fotografiada junto a su hija pequeña en una gasolinera a su vuelta a Madrid tras pasar unos días con su hija en su casa del campo.

