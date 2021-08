Elena Tablada muestra su cuerpo al natural y sin filtros

En la temporada estival, las redes sociales se llenan de cuerpos en bikini, y posados de famosos presumiendo de sus cuerpazos durante las vacaciones. Por eso mismo, Elena Tablada ha querido hacer una reflexión sobre lo importante que es estar a gusto en tu propio cuerpo, y el camino que ha recorrido ella hasta la aceptación de sus "imperfecciones".

Para ello, ha subido una foto a sus redes sociales sin retoques ni filtros de ningún tipo. En esta aparece en bikini, sentada en un barco disfrutando de sus vacaciones. Ha subido la instantánea tal cual, acompañada por estas sinceras palabras: "Perfectamente imperfecta. Con el paso de los años he aprendido y aceptar mi cuerpo tal y como es, con mis cicatrices, mis manchas, mis kilos de más, mis imperfecciones, mi piel estirada y todo lo que me hace ser quien soy a día de hoy".

La exmujer de David Bisbal, ha querido puntualizar que a pesar de que ella se acepta tal y como es, esto no es excusa para dejar de cuidarse: "No quiere decir que me tenga que conformar con lo que tengo y me desatienda, solo que cada transformación, cada proceso, lo abrazo con todas mis fuerzas pues es parte de mi crecimiento".

Comentarios de apoyo

Con esta publicación han sido muchas las famosas que han comentado la publicación con verdadera admiración. Paula Echevarría le decía "Eres una valiente! Una valiente sexy a más no poder por cierto!️" y Raquel Perera añadía "Eres bella".

Centrada en lo importante

Elena Tablada ha sufrido duros golpes en los últimos meses, como la pérdida de su abuela y el marido de su madre en los últimos meses, así como luchar contra el Covid y las secuelas que ha sufrido, la diseñadora está centrada en las cosas importantes: disfrutar de tiempo junto a sus hijas y su marido Javier Ungría.

