Ana Soria deja claro lo que ha pasado con Enrique Ponce

Enrique Ponce y Ana Soria se convirtieron en los protagonistas de la prensa del corazón después de que saliera a la luz su relación justo cuando hacía nada que el divorcio del diestro y Paloma Cuevas se conocía.

Desde entonces a través de sus redes sociales han pregonado su amor a los cuatro vientos, demostrando lo bien que estaban juntos. Y ese que pocos meses después de darse a conocer lo suyo, se iban a vivir juntos a Almería a un precioso ático del que alguna vez que otra han dejado constancia en sus perfiles.

Pero lo que extrañaba este fin de semana era que Ponce decidía cerrar su Instagram, algo que extrañaba a muchos, por lo que algunos se atrevían a aventurar que todo se debería a una posible crisis en la pareja.

Pero este mismo fin de semana Ponce toreaba en Navalcarnero y la expectación era máxima, no solo por su buen hacer en el ruedo, sino también por si su chica aparecería en el graderío o no para apoyarle. Y sí, allí estaba la joven estudiante de Derecho almeriense, quien a la salida de la plaza de toros contestaba a las preguntas de los medios.

Así, Ana se pronunció sobre lo que le había pasado a Ponce con su perfil de Instasgram para que este desapareciera. "Porque no lo usa, no tiene más", sentenció la almeriense. Aunque lo curioso y raro vino después, ya que cuando llegaron al hotel de Navalcarnero donde se hospedaban, primero se bajó de la furgoneta Ponce, quien entró corriendo al hotel, y hasta que este no estuvo dentro del mismo, no entró Ana.

¿A qué se debería tanto misterio cuando llevan ya tanto tiempo juntos?

Ana Soria y Enrique Ponce, juntos ante las cámaras | Gtres

