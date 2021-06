Aitor Ocio responde molesto a las declaraciones de su ex Laura Sánchez sobre la hija de ambos

Fue en 2009 cuando Aitor Ocio y Laura Sánchez decidieron separarse, una ruptura que llegaba tres años después del nacimiento de su única hija, Naira. Desde ese momento, la pareja se vio inmersa en una lucha por la custodia de su hija, que ahora tiene 15 años y que vive con su padre en Bilbao, motivo principal de disputa en la custodia, y es que mientras Aitor solicitaba que la residencia de la niña debía ser Bilbao, lugar donde vivía en ese momento, la modelo quería trasladarse con ella a Madrid. Una batalla judicial de la que ha hablado recientemente la modelo a través de una entrevista que ha concedido a la revista ¡Hola!

La actriz, modelo y diseñadora reveló al portal que hubo un tiempo en que no veía mucho a su hija: "No he vivido su infancia como a mí me hubiera gustado. La situación ha sido muy dura. No se debe separar a una madre de una hija, ni tampoco a un padre de una hija. He necesitado ayuda psicológica durante años", confesaba a la revista donde hacia un repaso de su vida por su 40 cumpleaños.

Una difícil situación que según asegura Laura le ha provocado importantes problemas de salud debido al estrés que ha sufrido: "Mi páncreas no llega ni a la mitad de su capacidad y dejará de funcionar en algún momento. Para eso voy con una neverita con la insulina a todas partes".

Una entrevista a la que Aitor Ocio no ha dudado en responder lanzando un comunicado a través de sus redes sociales donde se muestra molesto por las palabras de la madre de su hija: "Después de lo sufrido estos años tener que leer este tipo de cosas sigue afectándome de manera inevitable. Una vez más, me vuelvo a sentir muy incómodo en el centro de este circo mediático mientras otros rentabilizan esa polémica intencionada y basada en falsedades". Y añade: "Por mi parte optaré por seguir trabajando y estando donde me necesitan, que es lo que he hecho en estos últimos 15 años. Siempre me enseñaron que hablar es una cosa y hacer es otra y que debemos ser consecuentes con nuestras decisiones".