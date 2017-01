Trini se deja llevar y se besa con Carlos

TEMPORADA 1 - CAPÍTULO 8

Trini decide presentarse a un casting para un programa de televisión, pero en él le dan una dosis de realidad que ella no esperaba. No es lo que están buscando, pero su sobrina Paula sí. Todo eso hace que se distancie de Juanjo que, acompañando a Rafael al médico, descubre que su hígado no funciona bien. Mientras, Carlos no para de tirarle los tejos a Trini, y aunque ésta al principio se resiste, en una noche de borrachera decide dejarse llevar y se besa con Carlos en medio de la calle. Por otra parte, Jeco descubre que María José está embarazada de Ricky mientras está viviendo en casa de sus tíos. Candela y Mariano le habían hachado de casa para que se buscara él solo la vida.