El padre de Nacho y Paula vuelve para llevárselos a Francia

Debido a la delicada situación económica que atraviesa “La Bamba”, César le propone a Juanjo ofrecer noches temáticas en el karaoke. La primera propuesta no tarda en llegar y César se lanzan a la celebración de una despedida de soltera. Sin embargo, comienzan los problemas para él cuando no consigue “boys” profesionales para esa noche y no le quede otra que recurrir a sus vecinos y amigos para que monten un espectáculo al más puro estilo “Full Monty”… César, Juanjo, Carlos y Jeco se convertirán en estrellas por una noche…

Por su parte, María José está decidida a conseguir liquidez para dejar su casa y empezar una nueva vida. Por casualidad, se hace con una bolsa de pastillas que está decidida a vender…

La casa de Rafael recibe una visita inesperada cuando Andrés, el padre de Paula y Nacho, regresa al barrio con una misión: llevarse a los niños a vivir con él a Francia. Tanto Rafael como Trini se oponen a la decisión y empiezan a plantearse otra alternativa…