César se reconcilia con su padre

TEMPORADA 1 - CAPÍTULO 7

Cuando la abuela de César muere, éste encuentra unas fotos de su padre y decide ir en su busca, aunque no es de la manera en que él se lo había imaginado. El padre de César escribió el libro que le cambió la vida a su hijo, aunque ahora reniega de él. Cuando conoció a su madre, su padre empezó a beber y a ser un tipo insoportable y por eso le dejó, aunque no la culpa por ello. Al final, su padre recapacita y se da cuenta de que César puede ser lo mejor que le ha pasado en su vida y no lo quiere cambiar por nada.