Así se siente Álex García tras un imprevisto fatídico en 'Tiempos de guerra'

El protagonista de 'Tiempos de guerra' le dedica unas palabras de reconocimiento a la ardua e increíble labor de un equipo de rodaje en medio de una crisis:

"Esta foto es homenaje a la media hora de fatídica espera en el mejor momento del rodaje de hoy por una nube. Si, así es nuestro oficio, cuando casi 100 personas están listas, y en el momento más complicado, llega una nube y te dice que no puedes rodar... Hoy hemos rodado la secuencia 1 del capítulo 1 de #tiemposdeguerra

Cuando uno ve a un equipo trabajar con tanta unidad y ante tanta dificultad, como el tiempo por ejemplo, por dar el mejor resultado en el menor tiempo posible, solo puede sentirse agradecido. Desde el primero de los figurantes hasta cualquier apartado de dirección, vestuario, maquillaje, producción, camara, sonido, fotofija... La implicacion individual es brutal. Y solo así se hace un gran trabajo grupal. Cuando a veces me permito criticar los trabajos de otros se me olvida lo difícil que es nuestra profesión... Y el ENORME esfuerzo que hay detrás de cada proyecto. Yo hoy me siento muy agradecido de poder participar de esto... Y ahora... A liarla... #fidelcalderon "