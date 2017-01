Iris recibe la visita de The Flash

FOTOS DEL CAPÍTULO CINCO DE 'THE FLASH'

Una bomba estalla en la ciudad y el ejército, encabezado por el General Eiling (Clancy Brown) se hace cargo del caso, para sorpresa del Joe. Éste le dice a Barry y a su equipo de los laboratorios que investiguen sobre lo que está haciendo el ejército. Wells informa al equipo de que Eiling está experimentando con sus hombres para tratar de convertirlos en súper soldados. Cisco confirma que una de los soldados de Eiling, Bette Sans Souci (Kelly Frye), estaba allí cuando la bomba estalló. The Flash descubre que es una meta-humana que hace estallar todo lo que toca. Mientras, cuando Joe descubre que Iris está escribiendo sobre ‘la raya’, le pide a Barry que la pare pero este se da cuenta de que Iris no le hará ningún caso y decide que The Flash le haga una visita.