500 euros de regalo para Ángel en el próximo capítulo de 'Con el culo al aire'

Paulino sabe que su mujer le ha dejado por otro. Sandra está preocupada por él y le pide Ángel que esté pendiente de su padre. Ángel y Jorge acompañan a Paulino a comprar una radio nueva. Paulino, al ver unas prostitutas, se baja del coche para sacarse unas fotos con ellas y enviárselas a su ex. Los tres tienen que huir.

Paulino vuelve a contactar a la prostituta para echar una canilla al aire, a espaldas de Sandra, e implicando a Ángel y a Eli. Sin embargo, Paulino está tan nervioso por acostarse con otra mujer después de 41 años de matrimonio, que empieza a servirse copas sin parar y le pide a Eli que le deje fumar de su hierba.

Dulce está cegata, necesita gafas, pero no quiere decírselo a nadie por vergüenza. Roberto y Javi lo acaban descubriendo. Tino, Alicia y Dulce van a una óptica, el problema es que las gafas bonitas y las lentillas son muy caras, por lo que, sólo les da para pagarle una gafas horrorosas.

Dulce está traumatizada, se ve feísima y todos los del camping se ríen de ella. Preocupados, Tino y Alicia deciden ir a un banco para pedir un crédito, pero las condiciones del crédito son prohibitivas y lo rechazan.

Charo ha invitado a Fermín, su ex, al camping por el cumpleaños de su hijo, a pesar de que él le dejó por una chica mucho más joven (es una de la sus alumnas de la universidad). Roberto no soporta a su padre y no perdona lo que le hizo a su madre, pero Charo va de “pogre” y aparenta que todo va bien entre ellos. Sin embargo, cuando Fermín le pregunta si tiene novio, ella responde que sí sin pensarlo. Lola le ayuda a no quedar mal con su ex y le convence a Jorge para que simule que es el novio de Charo.

Jose Luis descubre que es alérgico a Coco. Como la perrita es muy pequeña y no puede dormir en la calle, Jose Luis es el que acaba en el felpudo. Pero la situación es insostenible y los marqueses deciden comprarle una casita- chalé a Coco. El problema es que es muy cara, así que deciden robar el cobre del tendido eléctrico del camping para venderlo y conseguir el dinero.