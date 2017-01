Begoña es la esposa de Andrés, el mayor de los hermanos Vega. En apariencia, es cariñosa con su marido y con su hija, y amable con todos los demás. No es amiga de discutir y no parece capaz de hacer daño a una mosca. Pero, debajo de esa apariencia, esta mujer inteligente y observadora no tiene escrúpulos.