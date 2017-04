Patricia Aguilar, una verdadera diva pisando fuerte el escenario como Britney Spears

No es la primera, ni la segunda vez que Patricia Aguilar nos deja boquiabiertos con sus imitaciones en ‘Tu cara no me suena todavía’ y, esta vez no iba a ser diferente. La concursante ha llegado convertida en Britney Spears para interpretar la canción ‘Overprotected’, que ha acabado cargada de aplausos por parte del público. ¡Enhorabuena, Patricia!