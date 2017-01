Daniela Blume: "Antes de tirarte no puedes pensar en nada porque sino no te tiras"

Nos ha confesado que pasa muchos nervios y que necesita mucha concentración "Me concentro y no quiero ver nada más por si se me va toda la energía". Nos cuenta que antes del programa ha estado entrenando un poco. En concreto ha realizado dos saltos previos al salto definitivo. Sin embargo, dice que le ayuda ver que el resto de sus compañeros están igual de nerviosos.

No nos ha querido decir desde que altura se va a tirar, pero nos ha descrito la sensación que tienen cuando se tiran "En realidad mola, cuanto más alto más gusto te da la caída porque estás más tiempo suspendido" dice que intenta poner la mente en blanco ya que si lo piensas mucho no te tiras.

Nos enseña sus 'heridas de guerra' tiene las piernas llena de moratones, ya que nos cuenta que el agua esta muy dura, casi como el cemento, nos comenta que hay que practicar bastante ya que incluso hay gente que hasta se ha roto algo.

Daniela dice que durante los entrenamientos es muy divertido estar con los compañeros, ver como ellos se tiran y ver cómo van evolucionando cada uno. Todavía no hay competición, al ser el primer programa, todavía hay mucho compañerismo pero que quizá conforme vaya avanzando se irá viendo la rivalidad.

Para concluir nos confiesa que Gervasio es un buen rival, pero que Falete también lo es.