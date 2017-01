ESPECIAL CINE I TEATRO DE PENDIENTE

La primera representación en el nuevo teatro de pendiente de Me Resbala es ‘Indiana Flones y el teatro maldito’ con Florentino Fernández, Iñaki Miramon, David Fernández y El Monaguillo. La segunda representación del teatro de pendiente es Blanca y radiante va la Momia, con Edu Soto, María Castro, Miki Nadal o David Fernández. Por último podremos ver '¿Qué he hecho Croft para merecer esto!’ con el reparto de Micki Nadal como Lara Croft, la dirección de Silvia Abril, la técnico de sonido María Castro, y el aterrador monstruo El Monaguillo. ¡Vuelve a verlo!