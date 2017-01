PROGRAMA 20 I MANOS A LA SOMBRA

Miki e Iñaki se han puesto al sombrajo y Silvia ha tenido que adivinar las pelis. Hoy las manos a la sombra han ido sobre cine español y han salido las películas ‘El espíritu de la colmena’, ‘Recluta con niño’, ‘Aquí huele a muerto (¡Pues yo no he sido!) y ‘La lengua de las mariposas’. Por otro lado María Castro ha tenido que adivinar las películas mimetizadas por Edu Soto y David Fernández.