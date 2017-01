"Un remix de un remember" por los Hermanos Cupido

Nos daba un poco miedo regresar a Casados después de la histórica - ¿histórica? LEGENDARIA – primera temporada, pero los encargados del casting han demostrado que estamos en buenas manos desde el minuto uno.

Una delegada de Vox enamorada de estar enamorada se casó con un arquitecto para nada enamorado de su ex novia en absoluto no no no.

Una exuberante salmantina políglota se casó con un DJ con un descapotable y la mejor de todas las madres posibles.

Así ha sido el regreso de Casados a Primer Vista y así nos lo hemos pasado con el hashtag #CasadosaPrimera , TT