Pedro recrimina a Mónica: "No me puedes obligar a enamorarme"

La velada 'romántica' se vuelva en una tremenda discusión entre Mónica y Pedro, tanto que si hubiesen tenido delante los papeles del divorcio Mónica los hubiese firmado. Pedro le confiesa que no está enamorado de ella ni le gusta "No me puedes obligar a enamorarme", algo que Mónica se toma fatal y le culpa de que esta situación es así por su distante comportamiento. Mónica no quiere perder a su marido y le pide disculpas, ambos se abrazan y deciden seguir conociéndose...

