"Primera semana: Mis nuevos ídolos (de madera)", por @hematocritico

He de admitir de entrada que no he podido conseguir información de Maria José. El portero que trabaja en su urbanización de lujo no me dejó acceder a la finca para mis investigaciones. Rebuscando en el contenedor he encontrado bolsas de Tous, Louis Vuitton, Carolina Herrera… y eso solamente las bolsas de basura.

Sí he conseguido aprender cosas de su esposo Julián. Un vecino, al que llamaremos "Manolo" habla de un hombre muy apasionado.

"Es muy pesado con su colección de ídolos de madera. Cuando te cruzas con él en la escalera siempre insiste en que subas a admirarla . Yo piqué cuatro o cinco veces, ahora procuro esquivarlo" – relata este hombre, desesperado. "Súbete a verla, Manolo, que me he comprado uno en el chino que ya verás tú qué ídolo más bueno. De verdad que es terrible".

Se pasa el día sacándoles el polvo. "Desde que se casó con esta chica escuchamos ruidos como si aumentara la intensidad y frecuencia con la que le abrillanta esos ídolos…o eso parece. Dios. Que sea eso".

Sheyla también tiene porteros en su finca, pero me dejaron pasar porque no llevaba zapatillas. Esta chica es tan 'cool' que su propia casa es un club donde pasa el día con sus amigos 'cool' haciendo cosas 'cool'.

"Sheyla es una chica muy normal, solo con estar en fiestas exclusivas en yates secretos en el mediterráneo que duren fines de semana enteros ya es feliz" dice una vecina.

Otra en cambio asegura "Nunca le he visto la cara. Yo es que a las doce ya estoy en cama y esta chica antes no se levanta".

Poco saqué de la única vecina de Carolyne. Apenas un poco revelador "MEEEH MEEEEH". Pero es que la única vecina a varios kilómetros de esta chica es una cabra. Una cabra literal.

En fin, continuaré tirando de mis contactos a ver qué me dicen de estos y de los futuros candidatos. ¡Hasta el jueves!