PROGRAMA 3 | SEGUNDA TEMPORADA 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Tras un día lleno de momentos tensos e incómodos, Andrea y Bernardo están decididos a conocerse mejor aunque no en su noche de bodas. Llega el momento más íntimo para la pareja pero Bernardo quiere respetar a su mujer y decide dormir en el sofá. Gesto que agradece Andrea: "Me ha sorprendido y gustado". Justo en el momento en el que las cosas parecen ir a mejor Bernardo lo estropea todo cuando le da las buenas noches a Almudena. Andrea, su mujer, no puede creer lo que acaba de oír... ¿Conseguirán encontrar su compatibilidad?