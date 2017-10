Carlos Fernández, exconcejal del Ayuntamiento de Marbella, decide entregarse tras once años prófugo

El que fuera concejal del Ayuntamiento de Marbella, Carlos Fernández, ha decidido entregarse a la Justicia, según ha anunciado Espejo Público.

De esta forma, después de que fuera condenado en 2005 a dos años y medio de prisión por el caso Malaya y tras once años prófugo, ha decidido poner fin a su situación. La última pista se perdió en un aeropuerto de Portugal.

Así, al prescribir la mayoría de sus delitos, ha decidido entregarse en el país donde se encuentra huido. La prescripción la ha pedido a través de su nuevo abogado, su hermano. No obstante, su hermano no tiene firmado los poderes por parte del exconcejal para la personación, ya que quien los tenía era otro abogado que actualmente ya no le representa.