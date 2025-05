Hattuc lanza una dura advertencia a Halis: “Si no lo impides… haré ahora lo que no pude hacer entonces”

Hattuc se enfrenta a Halis para detener su deseo de venganza contra los Ihsanli. Le recuerda que Tarik está dispuesto a entregarse si él promete no vengarse. El patriarca de los Korhan, consumido por el dolor, duda.

Hattuc le revela que en su juventud intentó quitarse la vida y que, si ahora no impide su venganza, hará lo que no pudo entonces. Le pide que lo deje pasar para poder darle su bendición. Halis, conmovido, acepta por amor a ella, enseñando que la venganza no puede ser siempre el único camino a seguir en Una nueva vida.