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En tierra lejana | 20 de octubre

“Tú sigue mi voz”: Zerrin encuentra a Kaya y acaba atrapada junto a él

Dicen que el amor todo lo puede y Zerrin lo ha demostrado una vez más. Mientras Cihan se ha pasado la noche buscando sin parar a Kaya, ella ha conseguido encontrarlo cuando parecía imposible dar con su paradero.

Zerrin encuentra a Kaya y acaba atrapada junto a él

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Zerrin ha escuchado la voz de Kaya y ha conseguido localizarlo. El joven le ha pedido que llamara a Cihan porque sabía que estaría cerca y que su hermano podría sacarlo de allí. Pero Zerrin no ha querido marcharse y dejarlo solo. “Puedo sacarte si me das la mano”, le ha dicho mientras buscaba la manera de llegar hasta él.

Kaya ha intentado detenerla porque el agujero era demasiado profundo y temía que ella también acabara ahí. “Te quedarás atrapada conmigo”, le ha advertido. Pero Zerrin ha seguido adelante.

Al final, sus peores temores se han cumplido y Zerrin también ha caído. Kaya se ha preocupado enseguida por ella, sobre todo porque está embarazada: “¿Estás sangrando? ¿Te has hecho daño?”. Zerrin ha intentado tranquilizarlo y le ha asegurado que está bien, aunque no ha conseguido sacarlo de allí.

Así, el destino ha vuelto a unir a Zerrin y Kaya. Ella ha encontrado a la persona que ama cuando nadie sabía dónde estaba y, en lugar de marcharse para ponerse a salvo, ha decidido quedarse a su lado. Ahora los dos necesitan que Cihan consiga encontrarlos antes de que lleguen los gendarmes.

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