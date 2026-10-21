“¡Dispárale!”: Kaya tiene a Demir a tiro, pero Zerrin cambia su destino

Cihan no ha dudado en ponerle un arma en las manos a Kaya y pedirle que apretara el gatillo. “Ha venido para arruinarte la vida, pero no ha podido. Así que acaba tú con él primero. Dispárale”, le ha ordenado.

Demir también le ha provocado para que disparara. “¡Dispara! ¡Vamos! Yo no pararé hasta que no acabe contigo”, le ha gritado mientras Kaya apuntaba con el arma. Cihan ha seguido insistiendo: “¡Hazlo! ¡Vamos, dispara!”.

Pero Zerrin no quiere que Kaya se manche las manos de sangre. “¡No le dispares!”, le ha pedido. También le ha recordado que no merece cargar con las consecuencias de matar a Demir.

El joven Albora ha tenido entonces que decidir qué hacer. Aunque tenía delante al hombre que quería acabar con su vida, no lo ha hecho. ¿Se arrepentirá?