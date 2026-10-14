“Te contaré lo que ha hecho tu padre”: el secuestrador de Zerrin pone precio a la verdad ante Sahin

Sahin ha conseguido localizar al secuestrador de Zerrin después de verlo en una gasolinera. Sin pensárselo dos veces, ha seguido su rastro hasta Siria para encontrar respuestas y averiguar por qué secuestro a su hermana.

Una vez allí, los hombres del secuestrador le han dado una brutal paliza. Sahin no ha querido rendirse y ha exigido saber por qué les hizo vivir un infierno. Sin embargo, el hombre ha sido claro: “No quiero a tu hermana, busco a tu padre”.

Sorprendido ante sus palabras, el joven quería saber qué había hecho para que lo estuviera buscando y le ha exigido que le cuente toda la verdad. El hombre, sin embargo, no está dispuesto a hablar gratis. “Te lo contaré. Tráeme 200.000 dólares y lo sabrás”, le ha advertido.

Ahora, la verdad sobre Boran está en manos de Sahin, ¿pagará para que la verdad salga a la luz de una vez por todas? Lo descubriremos en el próximo capítulo.