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En tierra lejana | 13 de octubre

“Te contaré lo que ha hecho tu padre”: el secuestrador de Zerrin pone precio a la verdad ante Sahin

Sahin no está dispuesto a dejar escapar al hombre que ha secuestrado a Zerrin. Después de localizarlo en una gasolinera, lo persigue hasta Siria, donde acaba descubriendo que detrás de todo hay una historia relacionada con su padre.

Hamada

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sahin ha conseguido localizar al secuestrador de Zerrin después de verlo en una gasolinera. Sin pensárselo dos veces, ha seguido su rastro hasta Siria para encontrar respuestas y averiguar por qué secuestro a su hermana.

Una vez allí, los hombres del secuestrador le han dado una brutal paliza. Sahin no ha querido rendirse y ha exigido saber por qué les hizo vivir un infierno. Sin embargo, el hombre ha sido claro: “No quiero a tu hermana, busco a tu padre”.

Sorprendido ante sus palabras, el joven quería saber qué había hecho para que lo estuviera buscando y le ha exigido que le cuente toda la verdad. El hombre, sin embargo, no está dispuesto a hablar gratis. “Te lo contaré. Tráeme 200.000 dólares y lo sabrás”, le ha advertido.

Ahora, la verdad sobre Boran está en manos de Sahin, ¿pagará para que la verdad salga a la luz de una vez por todas? Lo descubriremos en el próximo capítulo.

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