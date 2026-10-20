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Capítulo 672

“Ya somos mayorcitos para estar inventando excusas”: Manuela, decepcionada con Eduardo tras cancelarle su cita

La tía de Claudia cree que el plantón del chófer está relacionado con una misteriosa carta que ha recibido.

“Ya somos mayorcitos para estar inventando excusas”: Manuela, decepcionada con Eduardo tras cancelarle su cita Sección(*)

“Ya somos mayorcitos para estar inventando excusas”: Manuela, decepcionada con Eduardo tras cancelarle su cita

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Julia Zapata López
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Eduardo y Manuela habían quedado para ir juntos a una excursión en el campo. Sin embargo, de un momento a otro, todo ha dado un importante giro.

“Vamos a tener que dejarlo para otro día”, le dice Eduardo a Manuela con la excusa que no ve bien faltar los dos en la casa el mismo día y que, además, no va a ser un buen día para ir al campo porque va a cambiar el tiempo.

Manuela se queda muy sorprendida porque cree que el chófer le está dando excusas en vez de decirle la verdad.

La tía de Claudia le responde que, si es por la misteriosa carta que recibió unos días, pero Eduardo no suelta prenda. Le dice que no son excusas y que ya le ha dicho los motivos para cancelar el plan.

Pero a Manuela no le convencen sus argumentos. Está convencida de que le oculta algo….

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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