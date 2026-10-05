El secreto | Capítulo 5
“Yo no soy tu criada”: el explosivo reencuentro entre Berrak y Zeynep tras su regreso a casa
La mujer de Serhat ha vuelto a casa con su familia y se ha encontrado con una situación que no se esperaba, Zeynep le ha recibido en la puerta.
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Nada más verla, Berrak le ha pedido que vaya hasta el coche para recoger sus maletas y llevarlas dentro. Zeynep no ha aceptado la orden y le ha dejado claro que no está dispuesta a permitir que la trate como a una criada: “Si son tuyas ve tú sola. Yo no soy tu criada”.
Zeynep está muy enfadada con Berrak por todo lo que le ha hecho a Kader y no ha podido quedarse callada al tenerla delante. La joven le ha dicho todo lo que piensa sobre su comportamiento con la pequeña y le ha reprochado que, después de abandonarla al nacer, haya vuelto a hacerle daño.
“Esa pobre niña a la que diste a luz y abandonaste como un perro callejero…”, le ha dicho. Zeynep no ha escondido en ningún momento su rechazo hacia Berrak y ha dejado claro que está allí para proteger a Kader.
El enfrentamiento se ha interrumpido cuando Hayal e Ilkim han aparecido emocionadas al ver a su madre de vuelta en casa. Las dos han corrido a abrazar a Berrak, mientras Zeynep se ha apartado.
Serhat también ha visto que su mujer ha regresado. Desde el salón, ha observado cómo sus hijas abrazaban a Berrak y no ha podido ocultar su rabia al tenerla de nuevo delante después de todo lo que ha hecho.
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