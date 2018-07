CAPÍTULO 6 | ‘PULSACIONES’

“Ese transplante no te salvó la vida, nos la destruyó a los dos”, con esas duras palabras Blanca recibía a Álex después de que se confirmara su aborto. Ha perdido al hijo que esperaba y Álex no tiene ningún motivo para entristecerse por no ser padre, como dice Blanca, él tampoco lo quería. La relación se ha roto y ya no hay nada que los una…