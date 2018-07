Esteban tendrá que buscar trabajo

La convivencia entre Gustavo y Esteban no es precisamente idílica. El hermano se Susana no parece terminar de adaptarse a la vida fuera del seminario y su forma de compensarlo es gastar más de la cuenta, eso sí, con los ahorros de Gustavo. Gustavo no permitirá que su todavía cuñado viva como un rey a su costa, por lo que le dará un ultimátum: encontrar trabajo o abandonar la casa.

Susana, por su parte, no abandonará su intención de divorciarse de Gustavo, quien aún conserva esperanzas de volver con su mujer.