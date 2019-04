Los soldados detienen a los hombres de Puente Viejo

Elías predispone a Matías contra Hernando convenciéndole de que hay que proteger a las chicas de él. No ayuda que Camila no consiga suavizar la actitud de su esposo hacia el pueblo. Tras la discusión, Elías malmete haciéndole ver a Camila que no parecen una pareja feliz, pero ella lo ignora.

Francisca asegura a Raimundo no tener nada que ver con la presencia de soldados en los alrededores del pueblo. Desde la casa de comidas se ve que algo extraño comienza a suceder en la plaza. Hay movimiento de soldados dentro de Puente Viejo, ordenan a todos permanecer en sus casas.

Siguen los festejos por el embarazo de Sol. Candela participa pero triste por su propia incapacidad para concebir. Pero Lucas y Sol son felices y pregonan su alegría a todo aquel que los quiera escuchar.

Matías necesita hablar con Ramiro y pide permiso para ausentarse. Ramiro le dice la verdad: debe olvidar a Prado, ella no quiere saber nada de él.

Hernando no niega a Severo su silencio respecto al atentado: lo volvería a hacer, quiere verlo muerto.