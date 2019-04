Sílvia Abril se pone en la piel de Sor Cristina

TU CARA ME SUENA - GALA 3 - TEMPORADA 4

Sílvia Abril se pone los hábitos en la tercera gala de 'Tu cara me suena' y se convierte en Sor Cristina para cantar "No One". La concursante del programa presentador por Manel Fuentes realiza una actuación divertidísima interpretando a la monja más famosa de la televisión. La lágrimas recorren los rostros de los miembros del jurado de la risa después de la imitación de Sílvia Abril.