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Juan Jesús Vivas defiende su ruptura con el Gobierno: "Mi obligación era estar con Ceuta y con España"

El presidente de Ceuta asegura que respondió en 24 horas a la solicitud de información sobre la ampliación del espigón fronterizo y niega haber roto la lealtad institucional.

Juan Jesús Vivas defiende su ruptura con el Gobierno: "Mi obligación era estar con Ceuta y con España"

Juan Jesús Vivas defiende su ruptura con el Gobierno: "Mi obligación era estar con Ceuta y con España"

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Alejandro Hergon
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Juan Jesús Vivas ha respondido a las críticas del Gobierno central por la gestión de la crisis fronteriza de Ceuta y por los trámites relacionados con la ampliación del espigón. En La Mesa, el presidente de la ciudad autónoma ha defendido que su administración contestó en 24 horas a la solicitud del Ministerio y ha señalado que desconoce por qué las obras todavía no han comenzado.

Vivas niega haber roto la lealtad institucional

Preguntado por el periodista de ABC Joan Guirado sobre el deterioro de las relaciones entre ambas administraciones, Vivas ha defendido que la respuesta de Ceuta se produjo dentro del plazo que consideraba necesario. También ha expresado su confianza en que el proyecto haya sido elaborado por los técnicos del Ministerio: "Espero que la obra haya sido proyectada por los técnicos del Ministerio y esto para mí sí que es una garantía y no por parte de ningún político".

Sobre la paralización de los trabajos, ha apuntado que tenía entendido que la obra se adjudicaría a Tragsa, un medio propio de la Administración, aunque ha reconocido que no conoce los motivos por los que todavía no ha comenzado.

"La principal lealtad se la debemos a los ciudadanos"

Vivas ha rechazado haber quebrado la lealtad institucional y ha defendido que su prioridad es la protección de los ciudadanos, la Constitución y la integridad territorial. "La principal lealtad se la debemos a los ciudadanos. La principal lealtad se la debemos a la Constitución, es lo que juramos o prometemos", ha afirmado.

El presidente ceutí ha acusado al Gobierno de hacer "dejación de sus funciones" en la protección de las fronteras y ha asegurado que, ante esta situación, no caben posiciones equidistantes. "Yo lo tenía claro, mi obligación era estar con Ceuta y con España", ha concluido, antes de lamentar que, a su juicio, el Ejecutivo no estuviera del lado de la ciudad autónoma ni del país.

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