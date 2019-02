Tamara Gorro 'estalla' contra Elisa Beni: "¿Tú quién eres para decirme a mí que no tengo derecho a tener familia?"

Considera Tamara Gorro que el problema de las familias "es una cuestión de humanidad". "Han sido estafados por su propio país y no están cometiendo ningún delito", señalaba.

Ha puesto de relieve que estas familias no viajan a Ucrania por capricho: "La diferencia que hay entre irse a Ucrania o irse a EEUU es de 120.000 euros"."Aquí en España no es legal, por eso salimos fuera. Esto es una cuestión de humanidad, hay niños sin atención pediátrica ni medicación", lamentaba. Sostiene que no apoyaría una gestación subrodgada "sin un control protocolario exahusto".

La periodista Elisa Beni le respondía asegurando que "no existe el derecho fundamental de tener descendencia". Afirmación que no gustaba nada a Gorro y respondía: "¿Tú quién eres para decirme a mí que no tengo derecho a tener una familia?".