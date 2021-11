Protestas de los agricultores, ahogados por los costes de producción: "Muchos han ido a la ruina"

Cientos de agricultores de toda España dicen que el campo se muere y no aguantan más. Denuncian que la subida de los costes de produción es la puntilla de todo el aumento de costes que están sufriendo.

Sus pancartas lo dicen muy claro: "Estamos en la ruina, no aguantamos más". Francisca forma parte de UPA Almería (unión de pequeños agricultores y ganaderos de Almería). Piden una solución inmediata porque "la situación es crítica". Asegura que producen productos por debajo del coste de produción.

Un pimiento puede costar un euro y lo pueden vender por 80 céntimos. Denuncia que están perdiendo dinero y descapitalizándose y perdiendo renta. No tienen capacidad de inversión ni de mejorar la explotación.

Explica esta agricultura que cuando hacen las plantaciones lo agricultores piden un préstamos de campaña y si no lo pueden pagar a muchos les toca entregar su explotación. Francisca conoce muy bien la crisis del tomate que golpea a Almería. Muchos compañeros se han ido a la ruina porque los acuerdos con los países terceros no se respetan. Lamenta que países como Marruecos, que es un gran productor de tomate, se incluya en la Unión Europea "con alevosía porque no hay nadie que controla la entrada de tomate". Denuncia además que el comisario de agricultura no dice que exista este fraude.

Piden reducciones fiscales y una tarifa especial eléctrica por los regadíos ya que en Almaería, Murcia y Granda usan agua desalada que necesita energía para desalarse. "Sin una tarifa más reducida es difícil seguir. El agua que estaba en torno a 0,51 céntimos el metro cúbico hace una semana ahora va a estar a 0,70 el metro cúbico".

Puedes verlas protestas de los agricultores en España en Espejo Público a través de Atresplayer.