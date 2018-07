Los audios de WhatsApp de la víctima del crimen del campo de tiro: "Seguir con él me puede costar la vida"

María del Mar C., asesinada presuntamente por su novio el pasado 11 de mayo en el campo de tiro de Las Gabias (Granada), dejó claro en distintos audios de voz enviados a través de WhatsApp a sus amigas, que su pareja tenía problemas psicológicos.

"Tiene bipolaridad y trastorno persecutorio, en plan se cree que todo el mundo lo persigue. Y hoy le he dicho: ¿ Nene, te apetece hacer algo esta tarde? E íbamos a ir al tiro del plato, porque él tiene escopetas y cosas y me apetecía ir. Digo vamos y me enseñas y tiro yo también, yo que sé. Dice vale, termina de comer y vente. Me ha empezado a decir que no podemos estar juntos por mi bien, porque yo sé que me estás gastando una broma, que me quieres hacer daño. Y yo: ¡ Pero qué dices! Y en vez de hablar las cosas conmigo bien, me ha llevado a su casa y en vez de hablar las cosas en su habitación, lo ha hecho delante de sus padres y su hermana. Y allí hablando delante de ellos. Me he sentado, ahí llorando, él ha estado súper pendiente de mí: que no te preocupes, que voy a ir al psicólogo, que cuando me mejore ya verás que todo bien, que yo te quiero mucho, que quiero estar contigo...... Y cuando se me ha pasado la angustia, nos hemos puesto a hablar más tranquilos y le he digo: ¿Por soledad y aburrimiento me llamas? Y me dice: Sí, porque me siento sólo".

"Le veía en los ojos que era muy malo y mi hija sólo quería ayudarle"

La familia de Mar no tiene duda de que ha sido un asesinato. La madre asegura que su hija le contaba que sufría por su pareja pero que llegó un momento en el que dejó de contarle cosas, cree que por no preocuparle. "Yo a él le veía en los ojos que era muy malo y mi hija solo quería ayudarle. Con que me hubiera dicho mamá estoy agobiada, yo se lo hubiera quitado de su vida como fuera", lamenta.

En otro de los audios que compartía a una amiga, María del Mar hablaba de la posibilidad de dejar a su novio: "Me hartaré de tanta gilipollez y al final le pondré los cuernos, me dará miedo, pero terminaré siendo súper feliz con otra persona y ya está. Tengo dos opciones: o dejar de hablarle [...] o seguir hablando con él, pasarlo mal, sufrir, apechugar y ya está y con mucha paciencia terminaré con él, pero que eso puede costarme la gran vida".