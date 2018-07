Paulina Rubio: "Mi filosofía es menos hablar y más besarse"

Esta canción está siendo toda una revolución por su contenido y por su videoclip, uno de los más peculiares de toda la carrera musical de Paulina.“Boys will be boys” se estrenó el pasado 27 de abril, y por el momento solo está disponible digitalmente a través de iTunes. La canción fue coescrita por Paulina en clave dance y viajó a Inglaterra para la filmación del videoclip que fue hecho con el mismo equipo que trabaja con Enrique Iglesias o Take That.