Meghan Trainor visitará 'El Hormiguero 3.0'

Después del gran éxito que supuso en todo el mundo su debut con el single All About That Bass, Meghan publicó la pasada primavera su segundo disco, “Thank You”, con el que ha confirmado su talento gracias a canciones como “NO”, “Me Too” o “Better”. Su simpatía y desparpajo dentro y fuera del escenario quedarán a buen seguro patentes en su paso por “El Hormiguero”.