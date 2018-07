Geraldine Chaplin, James Blunt, Estopa y Diego el Cigala en El Hormiguero 3.0

El lunes, 23 de junio, recibimos a la veterana actriz Geraldine Chaplin, que el próximo viernes 27 estrena su nueva película, “Mi otro yo” (Another Me), un thriller psicológico sobre una adolescente cuya vida aparentemente perfecta se desmorona poco a poco cuando sospecha que le acecha una “doble” misteriosa que pretende robarle, no sólo la identidad, sino la vida misma. Basada en la novela de Cathy MacPhail, ha sido adaptada al cine por la directora española Isabel Coixet, responsable también del guión, y cuenta con un reparto internacional: además de la propia Geraldine Chaplin, están las actrices Sophie Turner, Charlotte Vega, Leonor Watling o Ivana Vaquero, y actores como Jonathan Rhys Meyers o Gregg Sulkin.

El martes, 24 de junio, dos buenos amigos de “El Hormiguero” recalan en nuestro plató: los hermanos David y José Muñoz, los Estopa, que culminan los próximos 26, 27, 28 y 29 de junio en el Teatro Apolo de Madrid su gira “A solas”. Cuatro conciertos en la capital que ponen punto y final a una gira de más de 30 shows en los últimos tres meses y que les ha llevado por los teatros y auditorios de media España con un espectáculo íntimo y sorprendente. En estos conciertos David y José presentan los grandes éxitos de sus quince años de carrera tal y como nacieron, solo con voz y guitarra. Además, el público interactúa con el dúo durante el show gracias a los números y juegos que los hermanos Muñoz van proponiendo.

El miércoles, 25 de junio, tendremos una nueva visita internacional en el programa: la del cantante y compositor británico James Blunt, que pisa por primera vez nuestro plató para presentarnos su cuarto álbum de estudio, “Moon Landing” (Warner Music), que salió a la venta el pasado mes de octubre. Blunt, que alcanzó fama mundial en el año 2005 gracias a la canción You’re beautiful, ha vendido en esta última década más de 17 millones de álbumes y 20 millones de singles. El joven artista británico, que vive desde hace años en Ibiza, nos contará los detalles de su nuevo disco y nos revelará algunas de las anécdotas más curiosas de su carrera.

Y el jueves 26 de junio, nos ponemos flamencos para cerrar la semana y abrimos las puertas de El Hormiguero a uno de nuestros artistas preferidos: Diego el Cigala, que el pasado día 10 publicó su último trabajo, “Vuelve el flamenco”, un disco en el que, como su propio nombre anuncia, el madrileño regresa a sus orígenes con una sucesión de martinetes, romances, malagueñas, tarantos, soleares y fandangos de Huelva y con la compañía de grandes figuras como el guitarrista Diego del Morao, Juan Grande, Ane Carrasco o Tarotito.