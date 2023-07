Salma Hayek asegura que nunca se ha puesto botox y revela su secreto para estar así a los 56 años

Hay muchas famosas que parece han hecho un pacto con el diablo para no envejecer pero si hay que resaltar un caso especialmente llamativo es el de Salma Hayek.

La actriz mexicana tiene actualmente 56 años y solo hace falta echar un vistazo a su cuenta de Instagram para ver sus fotos en bikini donde aparenta que tiene 20 años menos.

Ahora, la actriz ha acudido al podcast de Kelly Ripa, 'Let's Talk Off Camera', donde ha hablado de su imagen eternamente joven y asegura que no lleva "nada de botox". No es la primera vez que lo dice, ya hace años tuvo esta reacción cuando le dijeron que se había pasado con el botox.

Aunque, Salma revela cuál cree que es el secreto de estar así de divina: "Utilizo muchas máquinas de frecuencia y funcionan en mí mejor que en nadie", explica. Para después añadir: "Y hacer meditación... a veces, cuando lo hago, la gente me dice cuando salgo de la habitación: 'Oh, Dios mío, pareces tener 20 años'".

"La gente que hace las máquinas de frecuencia dice que los resultados que obtengo no los obtienen otras personas", explica. Para después comentar que si no hace meditación nota enseguida los efectos en su cuerpo.

"Cuando no [medito] por algún tiempo, ¿adivinen qué? No solo [comienza] a caer la cara y todo comienza a caer, [sino también] mi hernia de disco, el problema en mi cuello, el problema en mi cadera, mis tobillos [vuelve]. Empiezo a desmoronarme".

Por lo que ahí estaría el secreto de Salma Hayek: Meditar y utilizar máquinas de frecuencia.