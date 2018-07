Máximo histórico para 'Soy tu dueña' en Nova

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Los Simpson 622.000 (3,3%)

Nova: Soy tu dueña 681.000 (3,6%)

Nitro: Ley y Orden 459.000 (2,4%)

Xplora: 1000 Maneras de Morir 255.000 (1,4%)

La Sexta3: Cine - Rocky III 336.000 (1,8%)



La Siete: Callejeros Viajeros 266.000 (1,4%)

FDF: La que se avecina 660.000 (4,7%)

Boing: Chowder 351.000 (2,4%)

Divinity: The Client List 482.000 (2,5%)

Energy: Frank de la Jungla 248.000 (1,3%)

Nueve: Sin tetas no hay paraíso 153.000 (1,1%)



Clan TV: Bob Esponja 578.000 (3,5%)

Teledeporte: Estudio Estadio 219.000 (1,3%)

24H: La Noche en 24H 208.000 (1,2%)



Disney Channel: Austin and Ally 262.000 (1,9%)

Intereconomía TV: Punto Pelota 307.000 (4,7%)

Marca TV: Futboleros 540.000 (4,9%)

MTV: Jersey Shore 107.000 (0,7%)

13TV: Cine western 336.000 (2,8%)

Discovery Max: Cómo lo hacen 271.000 (1,6%)

Paramount Channel: Cine - La jauría humana 350.000 (2%)



La telenovela de Nova, 'Soy tu dueña', registró ayer su máximo histórico con más de 680.000 espectadores (3,6%), convirtiéndose en la emisión más vista de las cadenas temáticas.



Nova (2,6%) se impuso con una diferencia de +1,8 puntos a Nueve (0,8%), el nuevo canal de Mediaset enfocado también al público femenino. Nova también supera a Divinity en +0,7 puntos.



MarcaTV anota un 2% de audiencia en la jornada del clásico en la Copa del Rey. el programa 'Futboleros' superó el medio millón de espectadores y los programas 'Estudio Estadio' (Teledeporte) y 'Punto Pelota' (Intereconomía) son las emisiones más vistas de sus canales.