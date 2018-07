Mega es líder absoluto de la Madrugada con un 7,8% de share. en fin de semana, la TDT también lidera esta franja con un 7,7% de cuota.



'El Chiringuito de Jugones' logra su máximo histórico mensual en cuota en Mega con 4,5% de share (245.000 espectadores).



Neox mantiene su audiencia con un 2,5% de share, temática líder de la Tarde (3,2%). La novena temporada de la comedia 'The Big Bang Theory' alcanza su mejor registro mensual con 3,7% de cuota y 731.000 espectadores, situándose como las emisiones no informativas más vistas del mes en temáticas.



Nova anota un 2,1% de share gracias a su oferta de telenovelas, con 'Viuda de Blanco' que termina con su mejor mes con 388.000 espectadores (3,7%). También destaca la telenovela 'Yo no creo en los hombres', que consigue su mejor mes con 2,8% de share y 398.000 espectadores.



Atreseries iguala su mejor dato mensual al registrar un 0,7% de cuota en febrero, con 'Los Hombres de Paco' como la emisión más vista del canal con 277.000 espectadores (1,4%).