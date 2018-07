'Tu cara me suena' arranca con más de 2,6 millones de espectadores en EEUU

Más de 2,6 millones de espectadores en EEUU siguieron el sábado el estreno de 'Sing your face off', la versión estadounidense de 'Tu cara me suena'. Los datos han sido correctos para tratarse del sábado en ABC, consiguiendo además un 0,6/2 en demográficos.



En su horario, consigue ser segunda opción solo por detrás de 'Dateline', que reunió 3,69 millones y un 0,8/ 3 en demográficos, situándose no muy lejos. 'Sing your face off' cuenta con el actor John Barrowman ('Arrow') como presentador. Los valeintes concursantes son el jugador del Toronto Raptors Landry Fields, Lisa Rinna, Chinna Anne McClain, Sebastian Bach y Jon Lovitz.



El 'talent show' creado y producido por Antena 3 y Endemol comenzó su andadura con el estreno de su primera temporada en septiembre de 2011. Desde entonces, Endemol Internacional ha vendido el formato en más de 35 países en Europa, América, África y Asía y se ha emitido ya en 28. El talent show creado por Gestmusic es el formato de entretenimiento español más vendido en el mundo y ha conseguido destacadas audiencias liderando el prime time, independientemente de la cultura local.