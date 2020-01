Si ya has visto los episodios 6 y 7 de la temporada final de 'Vikingos', sabemos que estás procesando tu luto y te entendemos.

Pero si aún no los has visto, es tu última oportunidad para no seguir leyendo pues a continuación habrá spoilers masivos de la trama.

Lagherta ha sido un pilar de 'Vikingos' durante toda la serie, y su muerte, aunque ya era temida por los fans debido a la profecía, ha sido muy impactante y más pronto de lo que nadie esperaba.

El último capítulo emitido, 'The Ice Maiden', ha rendido homenaje a la reina guerrera y a su unión con Ragnar que dio comienzo a la serie.

Durante su gran funeral vikingo hay momentos muy emotivos, pero el que ha terminado por romper a los fans es cuando la nieta de Lagherta, Asa, hija de Torvi y Bjorn, corre hacia el agua donde su abuela está preparada para flotar lejos en un barco.

Al intentar mirar a través del hielo para ver a Lagherta una última vez, la pequeña recuerda las historias que le contaba sobre las Valkirias y Odin, y también las victorias de su abuelo Ragnar.

Es entonces cuando aparece un reflejo en el agua mientras el cuerpo de Lagherta se hunde y entonces aparece una escultura de Ragnar, congelado en el tiempo y esperando a que ella se una con él en Valhalla. "En nuestros sueños, siempre estamos juntos", dice la voz de Lagherta antes de desaparecer.

Este homenaje a la unión de la pareja que, aunque nunca fue perfecta, fue fundamental para la serie, ha sido lo que más ha encogido el corazón de los fans.

